Мужчина погиб на пожаре в Кузоватовском районе Ульяновской области
Трагический инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в Кузоватовском районе Ульяновской области. В 07:19 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Ульяновской населенного пункта Студенец.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По прибытии первого дежурного караула пожарной части № 130 наблюдалось открытое горение строения. Огнеборцами обнаружен мужчина без признаков жизни»,— заявили в региональном управлении МЧС.
В 08:10 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Причину происшествия устанавливают специалисты ведомства.