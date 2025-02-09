Мужчина погиб на пожаре в Кузоватовском районе Ульяновской области

Трагический инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в Кузоватовском районе Ульяновской области. В 07:19 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Ульяновской населенного пункта Студенец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По прибытии первого дежурного караула пожарной части № 130 наблюдалось открытое горение строения. Огнеборцами обнаружен мужчина без признаков жизни»,— заявили в региональном управлении МЧС.

В 08:10 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Причину происшествия устанавливают специалисты ведомства.

Алексей Алексеев