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Мужчина погиб на пожаре в Кузоватовском районе Ульяновской области

Трагический инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в Кузоватовском районе Ульяновской области. В 07:19 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Ульяновской населенного пункта Студенец.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По прибытии первого дежурного караула пожарной части № 130 наблюдалось открытое горение строения. Огнеборцами обнаружен мужчина без признаков жизни»,— заявили в региональном управлении МЧС.

В 08:10 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Причину происшествия устанавливают специалисты ведомства.

Алексей Алексеев

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