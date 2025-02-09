Пожарные тушили несколько горящих рабочих бытовок на Кубинской улице в Петербурге

Крупный пожар произошел утром 9 февраля в Московском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Кубинской улице, у дома 76, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 10:26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По указанному адресу происходило горение пяти рабочих бытовок размерами 2,5х6 метров каждая. С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники.

Пожар удалось потушить в 11:05. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в МЧС.

Отметим, что в 06:24 воскресенья в Московском районе также горела бытовка на улице Орджоникидзе, д. 44. Возгорание там ликвидировали спустя полчаса.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пострадавшем при пожаре в гараже на Красной улице в Красносельском районе Петербурга.

Андрей Цедрик