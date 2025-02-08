При пожаре в гараже на Красной улице пострадал петербуржец
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после пожара в гараже в Красносельском районе. Возгорание ликвидировали за 40 минут, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного в 15:53. В гараже площадью 18 кв. метров горела обстановка 10 кв. метров. В 16:34 все потушили.
На месте работали десять спасателей. К месту происшествия отправили две единицы техники.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга попал в больницу после квартирного пожара на Гаврской улице.