Подрядчика капремонта Димитровского моста ищут в Новосибирске за 484 млн рублей

В Новосибирске объявлен тендер на капремонт Димитровского моста за 484,7 млн руб. Закупку проводит департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок (ГИС ЕИС). Заявки принимают до 24 февраля. Подрядчика определят 27 февраля.

Протяженность участка ремонта составит 703 м. Работы планируют завершить до 1 июня 2027 года. Проектная документация по ремонту моста разработана ООО «СибпроектНИИ».

«Предусмотреть ремонт мостового полотна с заменой конструктивных слоев и восстановлением гидроизоляции», - говорится в проектной документации. Подрядчику также предстоит установить новое металлическое барьерное ограждение, организовать водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы.

Источником финансирования, согласно закупке, является муниципальный бюджет. На выполнение работ также предоставлена субсидия из областного бюджета.

«В прошлом году мы были вынуждены разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками, но, тем не менее, успели запустить полноценное движение по Октябрьскому и Димитровскому мостам до наступления зимы. В строительном сезоне 2025 года планируем продолжить работы с учетом опыта прошлого года», — прокомментировал закупку глава Новосибирска Максим Кудрявцев.

Как писал «Ъ-Сибирь» в сентябре прошлого года, мэрия Новосибирска расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», выполнявшим ремонт Димитровского моста. Стоимость работ составляла 607 млн руб., они должны были завершиться в 2025 году.

Лолита Белова