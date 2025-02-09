В Тольятти экс-депутата гордумы подозревают в ложном сообщении об акте терроризма

В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщил источник в УВД по Тольятти.

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Инцидент произошел в середине января 2025 года. В дежурную часть городского УВД поступило сообщение об угрозе разрушения объекта инфраструктуры. Здание проверили. Вызов был квалифицирован как ложный.

В ходе расследования был задержан тольяттинец 1976 года рождения. Во время допроса мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил правонарушение из хулиганских побуждений.

Как сообщил «Ъ-Волга» источник в УВД по Тольятти, «подрывником» оказался депутат городской думы Тольятти V созыва Александр Гремин. Как следует из информации на сайте гордумы, господин Гремин является дипломантом Всероссийского конкурса исполнителей на духовых инструментах и выпускником Московской школы политических исследований. В 2009 году он прошел спецподготовку по программе ГРУ. Работал журналистом. С 2006 года являлся членом ЛДПР.

В 2013 году Александр Гремин уже был осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ «Нанесение побоев, причинивших физическую боль». Потерпевшим по делу являлся журналист Сергей Красильников. Суд назначил виновнику наказание 5 тысяч рублей штрафа в доход государства, он был лишен мандата депутата.

Евгений Чернов