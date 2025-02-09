Профессия технолога вошла в список самых высокооплачиваемых в Ростовской области

В Ростовской области пятерку вакансий с самой высокой предлагаемой зарплатой возглавила вакансия главного технолога. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным сервиса, в Ростовской области с начала года было открыто более 19 тыс. вакансий. Самую высокую зарплату, — 500 тыс. руб., — предлагают главному технологу. Работодатель ищет специалиста который уже работал ведущим технологом, руководителем группы R&D в мясных, рыбных и пищевых компаниях. Кроме того, соискатель должен иметь опыт разработок продуктов от идеи маркетолога до промышленного запуска и отработки технологии на производстве.

На втором месте в пятерке самых «дорогих» вакансий — директор по маркетингу с зарплатой 400 тыс. руб. Соискателю необходим опыт работы на смежной позиции в вентиляционной компании от четырех лет.

Также в пятерку вошла вакансия кровельщика с зарплатой от 400 тыс. руб., предложение для frontend-разработчика с зарплатой от 350 тыс. руб. и вакансия регионального директора розничной сети из 120 магазинов с аналогичной зарплатой.

Кристина Федичкина