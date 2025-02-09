За ночь над регионами Черноземья сбито 25 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских дронов, 25 из них — над регионами Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Так, 18 беспилотников было сбито над территорией Курской области, четыре — над Орловской, три — над Воронежской областью. По предварительным данным глав регионов, разрушений и пострадавших нет.

Еще четыре БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, три — над Ростовской областью и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

Мария Старикова