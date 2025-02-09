Кандидаты в космонавты из Краснодарского края прошли курс выживания в лесу

Трое космонавтов и четверо кандидатов в космонавты, среди которых двое жители Краснодарского края Владимир Ворожко и Александр Жеребцов, прошли курс по выживанию в зимнем лесу. Об этом сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦПК им. Гагарина Фото: пресс-служба ЦПК им. Гагарина

Для них были созданы условия, максимально приближенные к реальной посадке зимой в лесисто-болотистой местности. Испытания продолжались двое суток.

Кубанские кандидаты выполнили циклограмму тренировки, построив два типа укрытия от непогоды. В первые сутки они сделали двускатный шалаш, а затем вигвам, обозначив свое местонахождение пиросигнальными средствами и сигнальным костром. Поисково-спасательной бригаде данные передавали с помощью радиосвязи.

На заключительном этапе тренировки произошла нештатная ситуация. По сценарию учений бортинженер сломал ногу. Пострадавшему оказали первую медпомощь и организовали транспортировку к месту посадки поисково-спасательного вертолета.

Действия условного экипажа отслеживала испытательно-тренировочная бригада, включавшая врачей, инструкторов, психологов и других специалистов ЦПК. По результатам разбора тренировки действия участников признали успешными.

Как отметил один из участников тренировки Александр Жеребцов, все держались вместе, работали, как положено. Были огрехи, но в целом справились.

Андрей Пугачев