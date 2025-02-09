В Татарстане стоматологу-терапевту и имплантологу-хирургу предлагают зарплаты от 500 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоматологам в Татарстане готовы платить более 500 тыс. руб. в месяц

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Стоматологам в Татарстане готовы платить более 500 тыс. руб. в месяц

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди других высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в январе — феврале 2025 года также появились заведующий отделением, детский стоматолог и руководитель медицинской части. Этим специалистам в Татарстане готовы платить от 180 до 250 тыс. руб.

За 2024 год в Татарстане открыли около 770 новых вакансий для врачей-стоматологов, что на 27% больше, чем годом ранее.

В целом по России спрос на этих специалистов вырос на 17%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане первичное звено здравоохранения укомплектовано кадрами на 100%.

Дарья Сайфиева