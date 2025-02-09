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В минздраве Ростовской области рассказали о последствиях атаки БПЛА для больницы

Атака беспилотников, произошедшая в ночь с пятницы на субботу, повредила корпус в Ростовской областной больнице №2. Об этом сообщает 161.ru.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении со ссылкой на министерство здравоохранения региона, повреждено остекление в терапевтическом корпусе. работа больницы не останавливалась и продолжается в штатном режиме.

В администрации Ростова заявляли, что в результате атаки также повреждены 76 квартир, требуется замена 215 окон.

Кристина Федичкина

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