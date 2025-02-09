В Зеленодольске потратят 500 млн руб. на капремонт центра культуры им. Горького

ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» планирует потратить 500 млн руб. на капитальный ремонт здания «Центра культуры, искусства и народного творчества им.Горького» в Зеленодольске. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Помимо проведения капремонта необходимо будет приобрести оборудование, мебель, инвентарь и благоустроить территорию.

Среди совокупности мероприятий по ремонту необходимо будет провести работы по дизайн-проекту, установке видеонаблюдения, архитектурной подсветке, автоматической установке водяного пожаротушения и прочих.

Сроком окончания выполнения работ значится 1 декабря 2025 года.

Артём Дергунов