Каток в Ярославле за ночь посетили 645 человек

В Ярославле каток на Советской площади в ночь с 7 на 8 февраля посетили 645 человек. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Главная ледовая площадка региона, на Советской площади областного центра, традиционно пользуется наибольшим спросом. С 7 на 8 февраля она впервые работала в продленном режиме, и с 21 до 2 часов ее посетили 645 человек»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что теперь по пятницам и субботам катки в шести городах региона работают до 2 часов ночи. Само посещение катков является бесплатным. Площадки освещены и обеспечены точками питания.

Алла Чижова