В Ярославской области продляют работу катков

В городах Ярославской области по пятницам и субботам катки будут открыты с 10 утра и до 2 часов ночи. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

31 января на новый график работы перешел каток на площади Дерунова в Рыбинске. «Со следующей недели вечерние катания будут доступны для жителей и гостей Ярославля, Углича, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова Великого»,— сообщил губернатор.

В настоящее время каток на Советской площади в Ярославле работает до 23 часов.

Алла Чижова