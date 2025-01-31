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В Ярославской области продляют работу катков

В городах Ярославской области по пятницам и субботам катки будут открыты с 10 утра и до 2 часов ночи. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

31 января на новый график работы перешел каток на площади Дерунова в Рыбинске. «Со следующей недели вечерние катания будут доступны для жителей и гостей Ярославля, Углича, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова Великого»,— сообщил губернатор.

В настоящее время каток на Советской площади в Ярославле работает до 23 часов.

Алла Чижова

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