Последствия удара

В ночь с 7 на 8 февраля на донскую столицу была атака БПЛА, которую отразили силы ПВО. Из-за падения украинского беспилотника и воздействия ударной волны разбились стекла и повредились окна в 14 многоквартирных домах на территории Первомайского района мегаполиса. Были эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек. Власти города ввели в районе режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до ликвидации последствий падения БПЛА. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 1-ой Конной Армии и В. Пановой Фото: Анатолий Карбинов Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома Фото: Анатолий Карбинов Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко Фото: Анатолий Карбинов Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба Фото: Анатолий Карбинов Специалисты Следственного комитета обследовали место падения беспилотника Фото: Анатолий Карбинов Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах Фото: Анатолий Карбинов Из резервного фонда администрации города выделят средства для оказания материальной помощи Фото: Анатолий Карбинов Представители строительных компаний города окажут помощь в работе по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах Фото: Анатолий Карбинов Из-за падения беспилотника ограничено движение транспорта по ул. 1-й Конной Армии, 29 до пересечения с ул. Пановой Фото: Анатолий Карбинов В настоящее время людям разрешили вернуться в свои дома Фото: Анатолий Карбинов Следующая фотография 1 / 10 Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 1-ой Конной Армии и В. Пановой Фото: Анатолий Карбинов Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома Фото: Анатолий Карбинов Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко Фото: Анатолий Карбинов Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба Фото: Анатолий Карбинов Специалисты Следственного комитета обследовали место падения беспилотника Фото: Анатолий Карбинов Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах Фото: Анатолий Карбинов Из резервного фонда администрации города выделят средства для оказания материальной помощи Фото: Анатолий Карбинов Представители строительных компаний города окажут помощь в работе по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах Фото: Анатолий Карбинов Из-за падения беспилотника ограничено движение транспорта по ул. 1-й Конной Армии, 29 до пересечения с ул. Пановой Фото: Анатолий Карбинов В настоящее время людям разрешили вернуться в свои дома Фото: Анатолий Карбинов