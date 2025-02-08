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Последствия удара

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону пострадали 14 многоквартирных домов

В ночь с 7 на 8 февраля на донскую столицу была атака БПЛА, которую отразили силы ПВО. Из-за падения украинского беспилотника и воздействия ударной волны разбились стекла и повредились окна в 14 многоквартирных домах на территории Первомайского района мегаполиса. Были эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек. Власти города ввели в районе режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до ликвидации последствий падения БПЛА. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

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Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 1-ой Конной Армии и В. Пановой

Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 1-ой Конной Армии и В. Пановой

Фото: Анатолий Карбинов

Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома

Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома

Фото: Анатолий Карбинов

Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко

Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко

Фото: Анатолий Карбинов

Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба

Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба

Фото: Анатолий Карбинов

Специалисты Следственного комитета обследовали место падения беспилотника

Специалисты Следственного комитета обследовали место падения беспилотника

Фото: Анатолий Карбинов

Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах

Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах

Фото: Анатолий Карбинов

Из резервного фонда администрации города выделят средства для оказания материальной помощи

Из резервного фонда администрации города выделят средства для оказания материальной помощи

Фото: Анатолий Карбинов

Представители строительных компаний города окажут помощь в работе по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах

Представители строительных компаний города окажут помощь в работе по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах

Фото: Анатолий Карбинов

Из-за падения беспилотника ограничено движение транспорта по ул. 1-й Конной Армии, 29 до пересечения с ул. Пановой

Из-за падения беспилотника ограничено движение транспорта по ул. 1-й Конной Армии, 29 до пересечения с ул. Пановой

Фото: Анатолий Карбинов

В настоящее время людям разрешили вернуться в свои дома

В настоящее время людям разрешили вернуться в свои дома

Фото: Анатолий Карбинов

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Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 1-ой Конной Армии и В. Пановой

Фото: Анатолий Карбинов

Повреждения получили и легковые автомобили, припаркованные у дома

Фото: Анатолий Карбинов

Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко

Фото: Анатолий Карбинов

Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба

Фото: Анатолий Карбинов

Специалисты Следственного комитета обследовали место падения беспилотника

Фото: Анатолий Карбинов

Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах

Фото: Анатолий Карбинов

Из резервного фонда администрации города выделят средства для оказания материальной помощи

Фото: Анатолий Карбинов

Представители строительных компаний города окажут помощь в работе по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах

Фото: Анатолий Карбинов

Из-за падения беспилотника ограничено движение транспорта по ул. 1-й Конной Армии, 29 до пересечения с ул. Пановой

Фото: Анатолий Карбинов

В настоящее время людям разрешили вернуться в свои дома

Фото: Анатолий Карбинов

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