Последствия удара
В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону пострадали 14 многоквартирных домов
В ночь с 7 на 8 февраля на донскую столицу была атака БПЛА, которую отразили силы ПВО. Из-за падения украинского беспилотника и воздействия ударной волны разбились стекла и повредились окна в 14 многоквартирных домах на территории Первомайского района мегаполиса. Были эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек. Власти города ввели в районе режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до ликвидации последствий падения БПЛА. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».
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