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В Сестрорецке начали восстанавливать утраченный в пожаре шалаш Ленина

В музее «Шалаш В. И. Ленина» в Сестрорецке приступили к работам по восстановлению макета шалаша из сена. Прежний был утрачен при пожаре.

Фото: Telegram-канал Историко-культурного музейного комплекса в Разливе

Фото: Telegram-канал Историко-культурного музейного комплекса в Разливе

В Telegram-канале музея показали процесс по восстановлению объекта. Сено к памятнику доставил трактор, далее рабочие принялись распределять его по железной конструкции. В музее пообещали, что шалаш снова можно будет увидеть на прежнем месте.

Копия шалаша сгорела 21 ноября. После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Татьяна Титаева

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