За неделю в Челябинске снесли 38 незаконных киосков

В Челябинске с начала февраля демонтировано 38 незаконных нестационарных объектов. В том числе снесено 17 киосков с уличного рынка на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина, сообщает пресс-служба администрации города.

Еще два нелегальных павильона на этом перекрестке будут демонтированы ближайшие дни, так как для этого требуется специальная техника. Помимо этого были снесены девять киосков в районе дома №78А по Комсомольскому проспекту.

В мэрии отмечают, что особое внимание в ходе плановой работы по демонтажу нелегальных нестационарных объектов уделяется местам, где они сконцентрированы в большом количестве.

Объекты сносят сотрудники муниципального учреждения «Городская среда» с участием полицейских и по надзором прокуратуры.