Четырех птиц выпустили в Сочи после реабилитации

Первых птиц, которые прошли реабилитацию в центре, расположенном в селе Витязево, выпустили в естественную среду обитания в окрестностях Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vitishko Фото: t.me / vitishko

Птиц выпустили в Адлерском орнитологическом парке, расположенном у берегов Сочи. Температура воды в месте их выпуска такая же, как и в бассейнах центра реабилитации. Это место выбрали из-за благоприятных погодных условий.

Как рассказал представитель центра реабилитации Алексей Карапетян, птицы прошли все этапы лечения — от мойки и стационара до реабилитации, и оказались в бассейнах. Ксения Михайлова, руководитель центра реабилитации, сообщила, что пернатые были доставлены примерно в середине января. Первым делом их вымыли, затем госпитализировали и только после этого перевели в центр.

«Мы, честно говоря, очень удивлены, что у нас получилось меньше чем за месяц вернуть им плавучесть. Очень большая команда людей работала, очень много специалистов. Это огромная-огромная работа», — отметила руководитель.

Алина Зорина