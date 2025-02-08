Жителя Симферополя подозревают в убийстве соседа

Симферополец подозревается в убийстве соседа из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно данным следствия, на лестничной площадке одного из домов по ул. Лермонтова 40-летний симферополец ударил соседа металлическим прутом в грудь. После этого потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре республики.

Алина Зорина