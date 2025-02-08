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Жителя Симферополя подозревают в убийстве соседа

Симферополец подозревается в убийстве соседа из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно данным следствия, на лестничной площадке одного из домов по ул. Лермонтова 40-летний симферополец ударил соседа металлическим прутом в грудь. После этого потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре республики.

Алина Зорина

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