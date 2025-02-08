В Астрахани завели дело против главы фирмы за махинации с квартирами для сирот

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением квартир для детей-сирот (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в отношении директора фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в декабре 2020 года фигурант в рамках исполнения госконтракта на приобретение вторичного жилья для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществил поставку квартиры в поселке Буруны Наримановского района для указанной категории несовершеннолетних. При этом он знал, что приобрел жилье, которое не соответствует требованиям госконтракта.

Директор фирмы действовал «путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников регионального Агентства по управлению государственным имуществом». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов