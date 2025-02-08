В доме у ростовчанки сгорела новогодняя ель

В пер. Кремовый из-за закоротившего светильника сгорела новогодняя ель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Искры от закоротившего светильника попали на гирлянду, которая вспыхнула вместе с высохшей хвоей. Для тушения привлекались сотрудники МЧС. Возгорание на трех квадратах ликвидировали шесть пожарных и две единицы техники.

Ведомство предупреждает, что высохшая хвоя, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 4 февраля в частном доме поселка Приморка (расположен в Неклиновском районе) произошел пожар из-за неисправного газового шланга. Возгорание смогли потушить жильцы.

Ева Китаева