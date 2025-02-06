В Ростовской области произошел пожар в доме из-за неисправного газового шланга

4 февраля в частном доме поселка Приморка (расположен в Неклиновском районе) произошел пожар из-за неисправного газового шланга. Возгорание смогли потушить жильцы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

По информации пресс-службы, собственники жилья топили воск на веранде дома с помощью газовой плиты. Однако подключенный к ней шланг оказался неисправен. По этой причине произошла утечка газа и начался пожар. Огонь охватил домашние вещи и навес.

Возгорание жильцы смогли потушить самостоятельно на площади четыре кв. м.

Анна Анисова