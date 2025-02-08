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КГИОП не нашел в ДК на набережной Обводного канала историко-культурной ценности

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга намерен отказать зданию Дома культуры Х-летия Октября во включении в реестр памятников. Объект не представляет историко-культурной ценности, следует из документа, размещенного на странице антикоррупционной экспертизы.

В Смольном подготовили отказ во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего таковыми признаками, бывшего производственного корпуса гончарной фабрики купцов Лядовых. Здание ДК будет исключено из списка объектов, обладающих признаками памятников культуры.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что КГИОП отказался включать участок Московского шоссе в реестр культурного наследия.

Татьяна Титаева

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