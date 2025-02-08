Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало после атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи происшествием в Ростове на контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав граждан, чье имущество пострадало. Для пострадавших в прокуратуре области организована «горячая линия».

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы.

Ева Китаева