Иноагентам запретят состоять в Квалификационной коллегии судей Татарстана

Полномочия члена Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан могут быть досрочно прекращены, если он будет включен в реестр иностранных агентов. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет Татарстана депутатом Александром Чубаровым.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что член Квалифколлегии судей республики не может иметь гражданство (подданство) иностранного государства.

««...»либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в опубликованном документе.

В декабре 2024 года сообщалось, что Марат Гилманов - сын председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана был задержан по подозрению в оправдании терроризма.

Артём Дергунов