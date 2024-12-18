Сына главы коллегии судей Татарстана задержали за оправдание терроризма

В Татарстане задержали Марата Гилманова, сына председателя Квалификационной коллегии судей республики, по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

По данным агентства, поводом для задержания стали публикации Гилманова в социальных сетях.

На момент публикации официальных комментариев о задержании не поступало.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» официально комментировать не стали, порекомендовав обратиться в ФСБ.

В ноябре МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Татарстана и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова.

Анар Зейналов