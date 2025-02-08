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Две женщины пострадали на утреннем пожаре в Тольятти

Сегодня, 8 февраля, в 08:57 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре на улице Механизаторов, 29 в Тольятти. На тушение были брошены 34 человека и 8 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На месте вызова горели домашние вещи в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 12 кв. м. В целях безопасности из дома было эвакуировано 10 человек.

В 09:32 (MSK+1) пожар ликвидировали. Пострадали две женщины — 1926 и 1951 годов рождения. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев

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