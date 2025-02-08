В Астрахани будут судить учредителя фирмы за хищение 100 млн в рамках нацпроекта

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении учредителя ООО «Династия» Зейнала Мисриева. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснило следствие, Зейнал Мисриев по предварительному сговору со своим заместителем в период с 2021 по 2023 годы похитил деньги при исполнении госконтрактов по возведению четырех объектов в рамках нацпроекта «Демография». Речь идет и о физкультурно-оздоровительных комплексах. Причиненный бюджету региона ущерб оценили в более 100 млн руб.

Прокуратура Астраханской области направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. На имущество организации и соучастников преступления наложен арест, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении заместителя Зейнала Мисриева уголовное дело выделено в отдельное производство.

Павел Фролов