Отобраны кандидатуры на замещение должности главы Екатериновского района

В Екатериновском районе Саратовской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение поста руководителя района. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований региона.

Участниками заседания стали депутат облдумы Сергей Чередников, начальник регионального Гостехнадзора Николай Ченцов и и.о. министра по делам территориальных образований Саратовской области Александр Милованов. Также к ним присоединились депутаты муниципального собрания и совета депутатов Екатериновского района.

Конкурсная комиссия в рамках заседания отобрала кандидатуры Светланы Байрак и Алексея Хахулина. Главу Екатериновского района изберут в ходе заседания муниципального собрания.

Павел Фролов