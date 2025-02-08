Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения на врача в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о результатах доследственной проверки по факту избиения медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба СК России в своем официальном telegram-канале.

Инцидент произошел 6 февраля. Агрессивный горожанин напал на врача в больнице на улице Российской в Челябинске. Затем он попытался скрыться, но его задержали сотрудники частного охранного предприятия, которых вызвали работники медучреждения с помощью тревожной кнопки. Информация о происшествии была опубликована на официальной странице ЧОП «Варяг» в социальной сети «ВКонтакте», но сейчас этот пост удален.

Региональное управление СК России организовало по этому факту процессуальную проверку по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).