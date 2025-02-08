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В Крыму действует штормовое предупреждение о непогоде

Штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях действует в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня, 8 февраля, в Крыму облачная погода. Местами возможен небольшой снег и гололедица. Ветер северо-восточный 10–15 м/с, порывы могут достигнуть 20–25 м/с. Температура воздуха днем в республике достигнет +3 градусов, на южном побережье — -2, в горах — -6.

«Не выходите без особой необходимости на улицу и не оставляйте детей без присмотра», — подчеркнули в МЧС.

Алина Зорина

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