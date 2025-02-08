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В Волгоградской области БПЛА пытались атаковать нефтеобъект

В ночь на 8 февраля в Волгоградской области беспилотники пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, дежурным средствам ПВО Минобороны РФ удалось отразить вражескую атаку на указанный объект. В российском оборонном ведомстве отмечали, что над регионом сбили 11 беспилотников.

Господин Бочаров подчеркнул: на место оперативно прибыли экстренные службы, падение обломков не привело к пожару. Губернатор добавил, что никто не пострадал, жилые объекты повреждены не были.

Павел Фролов

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