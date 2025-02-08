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АСВ направит еще 435,6 млн рублей на расчеты с кредиторами «Автоградбанка»

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 435,6 млн руб. на расчеты с кредиторами ликвидированного АО «Автоградбанк». Выплаты начнутся 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Требования кредиторов третьей очереди, включенных в реестр, будут удовлетворены в размере 81,2% суммы установленных требований объемом 3,87 млрд руб. Увеличение размера выплат достигнуто за счет поступления в конкурсную массу банка денег, полученных в результате погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

17 июня 2024 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» из Набережных Челнов.

В августе 2024 года стало известно, что на ликвидацию «Автоградбанка» дают 12 месяцев.

25 ноября 2024 года АСВ продлило расчеты с кредиторами «Автоградбанка» до февраля. Тогда сообщалось, что расчеты с кредиторами третьей очереди проведут с 16 декабря 2024 года по 3 февраля 2025 года.

Артём Дергунов

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