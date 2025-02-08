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Мэр Казани пообещал помочь в пилотной поставке беспилотников «Братишка» на СВО

Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал оказать поддержку в производстве пилотной партии наземных беспилотников «Братишка» для нужд СВО, разрабатываемых и производимых в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал генеральный директор компании «Аркодим» Артем Барахтин.

«Проблема заключается в том, что для того, чтобы различные фонды закупали у нас беспилотники, им нужны заявки с фронта. Фронтовики, перед тем как писать заявку, хотят испытать беспилотники и просят прислать их, конечно же, на безвозмездной основе», — отметил гендиректор.

По словам Артема Барахтина, предприятию необходимо финансирование для выпуска пилотной партии беспилотников. Эти устройства планируется направить в различные воинские подразделения для проведения испытаний.

«Братишка» представляет собой гусеничную платформу, способную эвакуировать раненых с поля боя и перевозить грузы массой до 150 кг на расстояние до 10 километров.

Разработка беспилотника началась весной 2023 года. На данный момент инженеры создали для платформы шесть дополнительных модулей, включая турель с дистанционным управлением и систему минирования.

Артем Барахтин отметил, что на форуме, прошедшем в ноябре 2024 года, он познакомился с людьми из команды мэра. В ходе разговора он озвучил проблему нехватки средств на производство пилотной партии.

Анар Зейналов

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