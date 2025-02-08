Под Пензой выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, пожар произошел в вечернее время 6 февраля в доме по проспекту Мира в Заречном. Огнеборцы нашли в квартире мертвого 84-летнего мужчину со следами термического воздействия на теле. Он проживал один.

По предварительной информации, к возникновению пожара могло привести неосторожное обращение с огнем при курении. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Павел Фролов