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В Саратовской области выясняют обстоятельства ДТП с погибшим пассажиром

В Балашовском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Полиция приступила к необходимой проверке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла накануне, в пятницу, в 21:50 на 6 км автодороги «Балашов — Романовка». Там иномарка «Митсубиси Каризма», за рулем которой находился мужчина 1993 года рождения, съехала с дороги и опрокинулась.

В ДТП погиб пассажир этого автомобиля. Речь идет о мужчине 1989 года рождения. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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