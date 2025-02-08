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7 февраля на дорогах Казани в трех ДТП пострадало три человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано три ДТП, в которых пострадало три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: наезд на стоящее транспортное средство по причине нарушения скоростного режима, при повороте налево на зеленый сигнал светофора одно транспортное средство не уступило дорогу другому, движущемуся навстречу, что привело к столкновению; превышение скорости стало причиной наезда на стоящий автомобиль.

Всего за сутки поступило 170 сообщений о ДТП, из которых 27 — с материальным ущербом. Кроме того, были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще четверо — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено восемь человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов

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