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Коммерсантъ FM
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Трамп сообщил о планах японской компании инвестировать в U.S. Steel

Президент США Дональд Трамп сообщил, что японская компания Nippon Steel отказалась от покупки американской сталелитейной U.S. Steel. Он добавил, что Nippon Steel намерена инвестировать в американскую компанию.

«Япония собирается открывать автомобильные заводы … Один из них принадлежит Toyota, а Nissan собирается сделать нечто очень интересное в отношении U.S. Steel. Они будут рассматривать инвестиции, а не покупку. Поэтому они согласились инвестировать значительные средства в U. S. Steel, а не владеть ею, и это звучит очень интересно»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Японии Сигэру Исибой (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, на следующей неделе он встретится с официальными лицами Nippon. По его словам, в сделке он намерен выстпить посредником и арбитром.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что сделка будет «очень похожа» на первоначальное предложенное приобретение U.S. Steel. В январе экс-президент США Джо Байден заблокировал сделку по покупке Nippon Steel американской компании.

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