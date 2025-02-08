Посол РФ в Вене назвал неясной возможность возобновления контактов по энергетике

Посол России в Вене Дмитрий Любинский сказал, что перспективы возобновления сотрудничества Вены и Москвы в сфере энергетики выглядят крайне неопределенными. Российский «Газпром экспорт» прекратил подачу газа австрийской OMV в ноябре 2024 года.

«Украинский транзит фактически прекратил свое существование, а возможность возобновления работы "Северного потока" остается теоретической. В текущих условиях предметного диалога по этому вопросу просто не существует»,— сказал Дмитрий Любинский «РИА Новости».

Контракт OMV и «Газпрома» на поставки газа в Австрию был рассчитан до 2040 года. 14 ноября 2024 года российская компания прекратила поставку топлива после решения арбитражного суда, который присудил OMV компенсацию €230 млн за недопоставку газа. В декабре австрийская компания расторгла контракт.

О поставках газа в Европу — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».