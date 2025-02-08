МИД России пригрозил Франции ответом за эскалацию в вопросе СМИ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет вынуждена принять ответные меры, если Париж продолжит обострять ситуацию в вопросе СМИ. Ранее МИД Франции сообщил о намерении пересмотреть порядок аккредитации российских журналистов.

«Хотелось бы остановиться на том, что французские официальные лица и некоторые лидеры общественного мнения, описывая положение аккредитованных в России журналистов из Франции, придаются традиционной для западного мейнстрима меланхолии»,— говорится в официальном ответе Марии Захаровой.

Как добавила представитель МИД России, 33 сотрудника девяти французских СМИ прекрасно чувствуют себя в Москве. Она сказала, что в России никто не ограничивает их участие в крупнейших пресс-мероприятиях, не лишает уже выданных аккредитаций, не арестовывает их банковские счета.

5 февраля Le Monde сообщила о прекращении действия аккредитации своего корреспондента в России Бенжамена Кенеля. Редакция газеты призвала руководство РФ пересмотреть политику в отношении журналиста. 7 февраля МИД Франции заявил, что намерен внести изменения в процедуру выдачи разрешений на работу для российских журналистов, которые сейчас выдаются на срок в один год.