В Переславле будут судить водителя автобуса, переехавшего пассажира

В Переславский районный суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего водителя, который переехал выпавшего из автобуса пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2024 года водитель автобуса №1 остановился на остановке на улице Кардовского и при начале движения не убедился, что все пассажиры вышли. В результате рука местного жителя оказалась зажата, впоследствии потерпевший упал под колеса транспорта. У него зафиксировали травму ноги.

Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Обвиняемый вину признал. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Алла Чижова