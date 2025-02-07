Прокуратура не согласилась с приговором бывшему ректору пермского вуза

Прокуратура обжаловала приговор экс-ректору Пермского педуниверситета Андрею Колесникову, сообщает «РБК Пермь». В Пермском краевом суде началось рассмотрение жалобы надзорного органа, требующего отменить приговор экс-главе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, в конце ноября Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова, а также экс-заведующего кафедрой педуниверситета Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Господин Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате и в итоге был признан виновным в халатности. Он приговорен к 250 часам обязательных работ, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки, кроме того, суд решил взыскать с них нанесенный ущерб. Показания в отношении ректора дал бывший сотрудник университета Борис Крузе. В 2022 году он был осужден к 3,5 года лишения свободы условно. Господин Крузе пытался добиться досрочного снятия судимости, но в этом ходатайстве было отказано.

В ходе апелляционных слушаний стало известно, что господин Крузе, осужденный за хищение 25,9 млн руб., попросил привлечь бывшего ректора университета к долевой ответственности за данный ущерб, сообщает издание.