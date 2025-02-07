В Кизеле скончался настоятель церкви, возглавлявший ее почти 35 лет
Вчера на 75 году жизни скончался протоиерей Вячеслав Шишаков, настоятель Свято-Никольской церкви Кизела, сообщается в соцсетях Соликамской епархии. В некрологе говорится, что отец Вячеслав Шишаков окончил Московскую семинарию в 1981 году и получил назначение вторым священником Свято-Никольской церкви Кизела. Настоятелем храма он стал в 1991 году. За свои заслуги перед Церковью скончавшийся лирик был удостоен ордена Сергия Радонежского III степени. Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима и управление Соликамской епархии выразили соболезнования вдове, а также всем прихожанам Никольского храма.
Фото: ВК Соликамская епархия