Скрипка Страдивари «Иоахим-Ма» продана с аукциона за $11,25 млн

Скрипка, созданная знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Как сообщает The New York Times, покупатель заплатил $11,25 млн за инструмент, который специалисты Sotheby's назвали «шедевром звука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скрипка Страдивари «Иоахим-Ма»

Фото: Sotheby’s Скрипка Страдивари «Иоахим-Ма»

Фото: Sotheby’s

Проданную скрипку называли «Иоахим-Ма» по фамилиям ее знаменитых владельцев. В XIX веке ее хозяином был один из величайших скрипачей того времени Йозеф Иоахим, близкий друг Иоганнеса Брамса. В 1967 году скрипку приобрел скрипач Си-Хон Ма, который играл на ней до самой смерти в 2009 году. В 2015 году наследники музыканта продали инструмент Консерватории Новой Англии в Бостоне, которая и выставила сейчас скрипку на аукцион. Скрипку оценивали в $12–18 млн. Торги стартовали с отметки $8 млн. Вырученные средства учреждение намерено использовать для создания фонда, из которого будут выдаваться гранты студентам консерватории, как о том и просили наследники Си-Хон Ма.

Среди скрипок, продававшихся на аукционах, рекорд по цене принадлежит инструменту Страдивари «Леди Блант», который был сделан мастером в 1721 году, одно время принадлежал внучке лорда Байрона и был продан в 2011 году за $15,9 млн.

Алена Миклашевская