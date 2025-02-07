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«Акрон» сообщил о подписании центрального защитника сборной Румынии

Румынский защитник Йонуц Неделчару пополнил состав «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новичок «Акрона» является воспитанником бухарестского «Динамо», в составе которого он провел около 100 матчей. После этого четыре сезона отыграл в российской премьер-лиге (РПЛ), защищая цвета «Уфы».

Далее футболист выступал за кипрский АЕК, а также итальянские клубы «Кротоне» и «Палермо». В активе 28-летнего защитника — 27 матчей за национальную сборную Румынии.

Андрей Сазонов

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