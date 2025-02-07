В Ярославле вырос спрос на услуги в сфере красоты

В Ярославле и области в 2024 году вырос спрос на услуги бьюти-мастеров, говорится в исследовании платформы Авито Услуги. Рост составил 17%, что выше, чем в среднем по стране (13%).

Наибольший прирост спроса в Ярославле зафиксирован в категории услуг мастеров по бровям и ресницам: +290%. Число запросов на специалистов по эпиляции выросло на 182%. На третьем месте по популярности услуги парикмахеров, которые ярославцы искали чаще на 170%.

Также вырос спрос на аренду рабочего места для мастеров индустрии красоты, он увеличился на 185%. Как отмечают в Авито Услуги, рост во многом вызван переходом сферы в онлайн-режим. Платформа предоставляет возможность не только найти мастера, но и записаться на конкретное время.

«На данный момент более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря прошлого года количество онлайн-записей выросло на 71% (к декабрю 2023 года)»,— прокомментировал данные по России руководитель категории «Красота и Здоровье» Авито Услуги Игорь Санников.

В платформе считают, что инструмент онлайн-записи экономит время как мастеров, так и их клиентов. Кроме того, он делает сферу более прозрачной и понятной: заказчик заранее видит стоимость услуг.

Антон Голицын