Пермский «Молот» одержал волевую победу

Пермский ХК «Молот» выиграл второй матч домашней серии чемпионата ВХЛ. На этот раз поверженным оказался хоккейный клуб «Горький» из Нижнего Новгорода. Счет поединка 4:2 в пользу хозяев льда. Первый период «Молот» уступил 1:2. Но во втором сумел забить три шайбы, а заключительная двадцатиминутка прошла без взятий ворот. В составе победителей отличились Владимир Михасенок, Даниил Лапин, Дмитрий Ябелов и Эмиль Галиаскаров.

Дальше подопечных Евгения Попихина ждет игра с ХК «Рязань-ВДВ». Матч состоится 9 февраля.