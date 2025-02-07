Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский «Молот» одержал волевую победу

Пермский ХК «Молот» выиграл второй матч домашней серии чемпионата ВХЛ. На этот раз поверженным оказался хоккейный клуб «Горький» из Нижнего Новгорода. Счет поединка 4:2 в пользу хозяев льда. Первый период «Молот» уступил 1:2. Но во втором сумел забить три шайбы, а заключительная двадцатиминутка прошла без взятий ворот. В составе победителей отличились Владимир Михасенок, Даниил Лапин, Дмитрий Ябелов и Эмиль Галиаскаров.

Дальше подопечных Евгения Попихина ждет игра с ХК «Рязань-ВДВ». Матч состоится 9 февраля.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...