Мошенники снова рассылают сообщения от имени вице-губернатора Кубани
Мошенники снова начали звонить и рассылать сообщения от имени вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: loon.site
«Будьте внимательны и не реагируйте на подозрительные сообщения. Перед тем как вступить в диалог, проверяйте номер телефона»,— просит госпожа Минькова.
Ее фейковую страницу в Telegram мошенники также создавали в январе. Тогда вице-губернатор просила блокировать чат и игнорировать подобные запросы.