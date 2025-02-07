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Мошенники снова рассылают сообщения от имени вице-губернатора Кубани

Мошенники снова начали звонить и рассылать сообщения от имени вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Будьте внимательны и не реагируйте на подозрительные сообщения. Перед тем как вступить в диалог, проверяйте номер телефона»,— просит госпожа Минькова.

Ее фейковую страницу в Telegram мошенники также создавали в январе. Тогда вице-губернатор просила блокировать чат и игнорировать подобные запросы.

Татьяна Ручкина

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