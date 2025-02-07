Основные ответчики по прокурорскому иску

Сергей Богданчиков возглавлял «Роснефть» с 1998 по 2010 год. При нем компания из локальной структуры, одним из основных центров деятельности которой был Сахалин, превратилась в первую в РФ нефтяную компанию. В частности, при господине Богданчикове «Роснефть» получила активы ЮКОСа. С 1993 года Сергей Богданчиков возглавлял ПО «Сахалинморнефтегаз» — впоследствии «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз», а потом «ННК-Сахалинморнефтегаз». В состав совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» входил и Марк Гарбер.

Марк Гарбер на протяжении многих лет инвестировал в различные российские активы, входил в состав совета директоров крупных компаний — в том числе «Русала», ОАО РЖД и других.

В 2012 году при покупке группой «Сумма» Зиявудина Магомедова FESCO у Сергея Генералова господин Гарбер стал партнером группы и приобрел 19,9% акций FESCO. Со временем доля GHP увеличилась, а в 2020 году Андрей Северилов выкупил весь пакет группы (23,8%) в FESCO.

В 2013 году GHP Group вошла в капитал Red Wings. Владевший тогда авиакомпанией Александр Лебедев продал ее за 1 руб. группе инвесторов — брату совладельца группы «Гута» Сергею Кузнецову и GHP Group Марка Гарбера. В 2016 году Red Wings выкупила «Ильюшин Финанс Ко».

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова