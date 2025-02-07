В Азове осудили прораба за гибель двух рабочих

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя среднего класса (прораба) строительной организации. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, подсудимый отвечал за охрану труда. При этом, как утверждается, в марте 2024 года он допустил двух подчиненных к демонтажу строительных конструкций моста через реку Чмутовую в Азовском районе без страховочных поясов. В результате рабочие упали с высоты и погибли.

Суд приговорил фигуранта к одному году и четырем месяцам принудительных работ. Кроме того, он будет выплачивать 5% своей заработной платы в доход государства.

Анна Анисова