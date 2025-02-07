«Ракета» нацелилась на жилой комплекс

Вместо бизнес-центра на участке по ул. Екатерининской, 72, планируется возвести жилой комплекс с коммерческими пространствами. Ранее участок 3,3 тыс. кв. м, расположенный возле Пермского театра юного зрителя, рассчитывало застроить ООО «Капитель». Однако из-за судов с краевыми властями компания реализовать проект не смогла. Теперь освоением площадки рассчитывает заняться новый девелоперский холдинг «Ракета», близкий к совладельцам девелопера «Города мечты». На заседании регионального градсовета группа представила концепции будущего комплекса, попросив повысить высоту застройки с шести до восьми этажей. Эксперты обращают внимание, что итоговое решение о повышении этажности объекта вынесет инспекция по охране объектов культурного наследия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СГ «Ракета» Фото: СГ «Ракета»

В Перми на участке по ул. Екатерининской, 72, вместо бизнес-центра планируется возвести жилье. Концепцию жилой застройки территории рассмотрели члены регионального градсовета 7 февраля, сообщили в краевом минимуществе. Ранее освоением участка возле Театра юного зрителя (ТЮЗ) собиралась заняться компания «Капитель», но теперь у этой площадки сменился девелопер. По данным «Ъ-Прикамье», на градсовете концепцию освоения участка по ул. Екатерининской, 72, презентовали представители группы «Ракета».

Раньше строить БЦ на ул. Екатерининской, 72, собиралось ООО «Капитель», но к работам организация так и не приступила. Согласно разрешению на строительство, полученному в 2008 году, торгово-офисный центр должен был насчитывать 6–13 этажей, но в 2016 году «Капитель» предложила увеличить его высоту до 95 м (25 этажей). Администрация Перми сначала согласовала снятие лимитов по высоте, но потом краевые власти заблокировали этот проект, отозвав разрешительную документацию. На фоне судебных процессов с региональным минстроем из учредителей «Капители» вышли депутат краевого заксобрания Геннадий Шилов и совладелец отеля «Урал» Виктор Селиванов.

Новый застройщик участка на ул. Екатерининской, 72 — ГК «Ракета» — на девелоперском рынке работает недавно. Как указано на сайте группы, в число проектов «Ракеты» входят строящиеся ЖК «Миниполис Город мечты» в Култаево и «Ракета-дом Беляева» на ул. Беляева, 210, в Перми. Их возведением занимается ООО СЗ «Миниполис Култаево парк», учредителями которого в сервисе Kartoteka.ru указаны совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков, Дамир Минуллин и Сергей Кошин. Данных о бизнес-деятельности господина Минуллина в Kartoteka.ru нет, а Сергей Кошин возглавляет строительное ООО «ЛВЛ-Строй». Ранее он также был совладельцем ныне ликвидированного ООО «Строительные проекты».

В состав группы может входить ООО «ТЗ» — эта компания господина Ляшкова и Елены Лариной в 2023 году обращалась в Роспатент за регистрацией бренда «Строительная группа “Ракета”». Сам господин Ляшков от каких-либо комментариев воздержался.

Участок по ул. Екатерининской, 72, площадью 3,3 тыс. кв. м входит в зону достопримечательного места «Губернский центр» и «Пермь губернская, поселение». В связи с этим предельная высота зданий на территории исторического центра — не более шести этажей. По данным «Ъ-Прикамье», ГК «Ракета» предложила повысить ее до восьми этажей. В случае повышения высоты застройки площадь объекта составит примерно 8 тыс. кв. м.

В краевом минимуществе рассказали, что на ул. Екатерининской, 72, планируется возвести многоквартирный дом, первый этаж которого используют для коммерческих пространств. Во время работы над проектом девелопер провел архитектурный конкурс, чтобы выбрать концепции внешнего облика комплекса. Членам градсовета девелопер предложил три варианта концепции. Один из них создан ООО «ПСК “АФ-Проект”» (архитекторы Альберт Фатыхов, Сергей Забелин и Дмитрий Вдовин). Над вторым вариантом эскиза работали ООО ПСФ «Горпроект» (Виктор Щипалкин). Третью концепцию готовили архитекторы Евгения Нагорных и Михаил Федотов. Члены градсовета выбрали проект, разработанный группой архитекторов во главе с Альбертом Фатыховым. Авторы проекта отметили, что архитектурные решения здания представляют собой синтез традиционных классических мотивов и новых форм. Террасирование комплекса в сторону исторического здания ТЮЗа подчеркивает этот объект культурного наследия. Выбранную концепцию направят в региональную госинспекцию по охране объектов культурного наследия для отработки и согласования параметров нового здания.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, член градсовета Павел Черепанов назвал выбранную на заседании градсовета концепцию жилого комплекса «акцентной». «Самое главное, что за счет террасирования объекта авторам проекта удалось вписать комплекс в окружающую застройку, в театральный квартал. Важно, что внешний облик дома не перетягивает внимание с красивого, изящного здания ТЮЗа, который находится рядом»,— подчеркнул Павел Черепанов. Собеседник обратил внимание, что итоговое решение о возможности повысить высоту комплекса вынесет инспекция по охране объектов культурного наследия.

Гендиректор «Орсо групп», член градсовета Михаил Бесфамильный назвал территорию по ул. Екатерининской, 72 «пустым пятном» в центре города, не создающим трафика и активности. «Хорошо, если вскоре этот участок будет застроен. Позитивно оцениваю, что девелопер выносит на градсовет разные варианты концепции жилого комплекса. Застройщик сам выбирает авторов проекта, но хотелось бы смотреть концепции не только пермских архитекторов, но и экспертов из других городов», - высказался гендиректор «Орсо групп», член градсовета Михаил Бесфамильный. Гендиректор «Орсо групп» считает, что в случае строительства анонсированного комплекса он будет относиться к классу «бизнес».

Евгения Ахмедова